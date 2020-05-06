「鋼鐵醫師」劉乂鳴靠著他自創的「逆轉療法」聲名大噪，在網路上有大票的粉絲與病患，但一群病患卻出面控訴，他們接受療法後，非但疾病沒有緩解，反而更加嚴重。本刊經過預約，來到劉男的診間諮詢，過程中，記者佯稱患有糖尿病，希望能獲得治療；但劉男卻一項檢測都沒做，就一口咬定病「可以逆轉」。

月前本刊經過事前預約、再付了4000元諮詢費用後，終於見到劉乂鳴本人，記者佯稱因為罹患糖尿病，飽受血糖控制藥物的副作用所苦，詢問是否可以不要服用血糖控制藥物，改用他的療程治療。

劉乂鳴完全沒看記者任何檢查報告，也未要記者抽血檢驗，僅憑記者口頭描述糖化血色素高達「6」（正常值為4至6）後就表示：「你這個糖化血色素太高，你這麼年輕，身體就已經是糖尿病了！」他見記者露出詫異無助神色，即打蛇隨棍上，「還好你知道找到我，我可以幫你把這個（糖尿病）逆轉。」

記者告訴劉男，醫師有建議需要定時服用藥物治療，但他卻驕傲的說：「外面的醫生一定會跟你這樣說。」眉宇中明顯不屑其他醫師。期間，記者不斷提出「是否真的可以逆轉」等問題，他僅回覆，「你之前學的都是錯的，要百分之百相信我，這樣才能完全逆轉病情。」但拒絕進一步說明如何逆轉。

劉乂鳴接著意氣風發開始介紹他的「逆轉療法」，以及自身經歷，從1天1餐的斷食，聊到一年要價32萬元的營養品，他甚至自信的表示「我已經逆轉過好幾個糖尿病案例了，還有很多心血管疾病的也來找我。」

面對眾多病友的詢問，劉乂鳴都不斷表示自己非常擅長「逆轉糖尿病」。（圖／讀者提供）

「你那麼年輕，而且你買了第1年，也是買我這個朋友、醫療顧問、教練，這個32萬你花的一定值得……。」劉乂鳴口沫橫飛了講了約1個小時，目的就是要記者掏出信用卡，當場買下逆轉療程。

針對遭病患控訴「疾病可以靠療法逆轉」及賣產品給病患一事，劉乂鳴強調，「我是合法的醫師，會評估病患本身的狀況，不會叫他不要吃藥」但仍堅稱，「我本身就是糖尿病逆轉的案例，糖尿病、心血管疾病我已經逆轉了幾千個！」

對於「營養品是直銷商品」、「營養品成分」等質疑，劉乂鳴坦承「來自很多廠商」他強調，「我幫病患做『選、搭、調』的服務，這是我的技術」；但針對「成分」一事，卻沒有多說，他強調「你花這些錢治好你的病，你覺得貴嗎？」

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(中時電子報)