自美國、阿根廷學成歸國的外科名醫劉乂鳴，憑著「間歇性斷食」搭配「逆轉療法」，成功從105公斤減到剩下72公斤，讓他一度聲名大噪，上遍各大電視節目，劉男除了對外販售「逆轉營養品」外，還將自製的「牛肉」、「咖啡」販售給病患，但牛肉與咖啡印上劉乂鳴的正字標記後，價格竟連翻好幾倍。

現年53歲的劉乂鳴，擁有美國霍普金斯大學醫療政策管理博士、阿根廷國立布宜諾斯醫學碩士學位，本科是外科醫生的他憑著「間歇斷食」、「逆轉療法」從「中年百斤病體」變身筋肉男，成功躍上媒體，獲得「鋼鐵醫師」、「醫界梁家輝」等美稱，除了登上「Good TV-真情部落格」、「TVBS-看板人物」等節目，還是YOUTUBE百萬點擊的演說家。

本刊調查，除了營養品外，劉乂鳴還兼賣「牛肉」、「濾掛咖啡」等食品，但成本與售價卻相當懸殊。成本1斤大約500元的「牛肉」，印上「劉乂鳴」的正字標記，售價竟飆升至2700元，足足漲了超過5倍；而1包市面銷售1磅3百元左右的普通咖啡豆，竟要價1000元。

除了開設「逆轉療程」的診所「琍百嘉診所」，劉乂鳴還販售咖啡、牛肉等商品，並鼓勵看診的病友多多購買食用。（圖／本刊攝影組）

儘管逆轉療程要價不斐，仍然吸引許多想要擺脫慢性病的民眾前仆後繼，但多名原本迷信劉乂鳴的患者，從全台各地聚集到台北，痛批劉乂鳴的逆轉療法害他們花了大錢還病情加重，揚言要提告討公道。

針對遭病患控訴「疾病可以靠療法逆轉」及賣產品給病患一事，劉乂鳴強調，「我是合法的醫師，會評估病患本身的狀況，不會叫他不要吃藥」但仍堅稱，「我本身就是糖尿病逆轉的案例，糖尿病、心血管疾病我已經逆轉了幾千個！」

對於「營養品是直銷商品」、「營養品成分」等質疑，劉乂鳴坦承「來自很多廠商」他強調，「我幫病患做『選、搭、調』的服務，這是我的技術」；但針對「成分」一事，卻沒有多說，他強調「你花這些錢治好你的病，你覺得貴嗎？」

由劉乂鳴特製的咖啡1套（3包）要價1000元。（圖／翻攝劉乂鳴臉書）

針對自售「牛肉」、「咖啡」高於市價數倍一事，他喊冤「我有開餐廳，我的牛肉超好吃，我都用龍眼木燻，這樣會貴？」「我有開咖啡廳，你來喝就知道，我的咖啡超級香。」但他對「牛肉」、「咖啡」的成本卻不願多說。

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(中時電子報)