劉乂鳴因為自創的「逆轉療法」而聲名大噪，上門掛號求醫的病患已經排到半個月後，但卻有糖尿病患進行療程之後，停止服用正規醫療藥物，因而延誤治療，最後導致腎功能喪失，甚至許多病患身體出現不良反應，但劉男仍堅持療程必須繼續，更鼓勵他們「挺過去、輾過去」。

4月14日當天，受害病患從各地聚集到台北市新生南路上的診所，這裡曾是劉乂鳴的診間、慢性病友的希望之地，但現在卻變成患者們的懊悔深淵，診間中溫暖的照明，卻無法撫平患者的憤恨，小李（化名）怒氣衝天的說，「我花了這麼多錢買他的療程，結果現在病卻更嚴重！」

患有糖尿病，須長期服用控制血糖藥物的小李說「當初聽他的話充滿希望，他說用這個療程可以不吃藥，我才相信他。」小李斥資32萬購買劉乂鳴的產品，並接受逆轉療程進行不到1個月，血糖卻從原本的糖化血色素6.9飆升至13，小李的主治醫師一看傻眼，當場要他注射胰島素，否則隨時會因血糖過高而暈倒，停藥的後果，最終讓小李的腎功能因此喪失。

另1名心臟病患者阿霞也受害頗深。劉乂鳴叮囑阿霞，每天只需吃1餐、持續運動，更重要的是要服用他的「營養餐」、「營養品」，也要阿霞停止服用正規醫療藥物，但阿霞執行療程10天後左腳莫名腫脹，甚至心悸到睡不著。

阿霞在諮詢時多次強調身體無法負荷療程，但劉乂鳴仍堅持必須繼續「跑過去」，甚至反嗆「不相信就回去吃藥」。（圖／讀者提供）

儘管當時阿霞訴說身體出現無法負荷的情況，但劉乂鳴仍堅持「妳要挺過去、輾過去」，最後阿霞在心臟醫師的苦口婆心之下頓悟，要求劉乂鳴針對剩下的療程退費，但劉乂鳴堅持只願意退還1萬元，更放話「要不然你就去告我！」阿霞對劉乂鳴僅存的信任完全崩解，「我要站出來，讓大家不要再受害了。」阿霞說。

每當病患對「效用」、「營養品成分」提出質疑時，劉乂鳴只會用「相信才會逆轉」、「不信就回去吃藥」說法搪塞。（圖／讀者提供）

針對遭病患控訴「疾病可以靠療法逆轉」及賣產品給病患一事，劉乂鳴強調，「我是合法的醫師，會評估病患本身的狀況，不會叫他不要吃藥」但仍堅稱，「我本身就是糖尿病逆轉的案例，糖尿病、心血管疾病我已經逆轉了幾千個！」

對於「營養品是直銷商品」、「營養品成分」等質疑，劉乂鳴坦承「來自很多廠商」他強調，「我幫病患做『選、搭、調』服務，這是我的技術」；但針對「成分」一事，卻沒有多說，他強調「你花這些錢治好你的病，你覺得貴嗎？」

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(中時電子報)