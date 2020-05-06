憑著「逆轉療法」、「間歇斷食」而聲名遠播的外科醫師劉乂鳴，靠著在診所販售「逆轉療法」年收近億，但病患聯合出面控訴，劉男的逆轉療法讓他們延誤治療，病患們比對各自的營養品，才發現不管病患得的是什麼病，收到的都是幾乎一樣的直銷保健藥品。

不只是糖尿病、心血管疾病，劉乂鳴還聲稱他的「逆轉療法」還能治療「精神疾病」，患有膝關節退化、躁鬱症的阿香（化名）就深信不疑。劉乂鳴對阿香表示，他曾經治療好精神分裂的患者，阿香加入療程，就可停止服用藥物。

進行療程後不久，阿香的老公發覺阿香的精神、身體每況愈下，終於發現事態嚴重，帶著阿香回到正規醫院檢查以後，才發現所謂的「逆轉療法」根本沒有作用，反而因為延誤治療，導致病情加重。

糖尿病患小李（化名）透露，劉乂鳴藉著臉書社團、LINE群組宣傳行銷，吸引病友們上門諮詢；還效法傳直銷模式，吸收許多營養師擔任上線，並要他們招攬下線加入，購買高價的營養食品以及料理，而受騙病友拿出劉乂鳴開出的營養品比對，才發現不管病友得的是什麼病，收到的都是幾乎一樣的直銷保健藥品。

小李說，大家拿到的營養藥丸大都是來自美國的USANA直銷藥，包括基本營養套餐、特強裝循血寧、糖衡素、葡萄子C100精華、薑黃素及維生素E膠囊，每個人僅有一兩顆藥的數量差異。

有患者拿出向劉乂鳴購買所謂量身訂製買來的營養品與其他換患者比對後，發現所有人的內容物全都大同小異。（圖／讀者提供）

針對遭病患控訴「疾病可以靠療法逆轉」及賣產品給病患一事，劉乂鳴強調，「我是合法的醫師，會評估病患本身的狀況，不會叫他不要吃藥」但仍堅稱，「我本身就是糖尿病逆轉的案例，糖尿病、心血管疾病我已經逆轉了幾千個！」

對於「營養品是直銷商品」、「營養品成分」等質疑，劉乂鳴坦承「來自很多廠商」他強調，「我幫病患做『選、搭、調』的服務，這是我的技術」；但針對「成分」一事，卻沒有多說，他強調「你花這些錢治好你的病，你覺得貴嗎？」

針對劉乂鳴遭病患指是USANA直銷公司銀級董事，且其逆轉療法多是購買該公司營養品重包裝後再高價賣出一事，本刊致電USANA台北分公司，客服人員表示，公司目前沒有設立對外發言人，需寫信到客服信箱，會由專人將信件轉寄到對應窗口；但本刊將求證問題寄出後，截至截稿前未獲得任何回應。

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(中時電子報)