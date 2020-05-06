憑著「逆轉療法」、「間歇斷食」而聲名遠播的外科醫師劉乂鳴，靠著在診所販售「逆轉療法」年收近億，但病患聯合出面控訴，劉男的逆轉療法讓他們延誤治療，病患們比對各自的營養品，才發現不管病患得的是什麼病，收到的都是幾乎一樣的直銷保健藥品。
不只是糖尿病、心血管疾病，劉乂鳴還聲稱他的「逆轉療法」還能治療「精神疾病」，患有膝關節退化、躁鬱症的阿香（化名）就深信不疑。劉乂鳴對阿香表示，他曾經治療好精神分裂的患者，阿香加入療程，就可停止服用藥物。
進行療程後不久，阿香的老公發覺阿香的精神、身體每況愈下，終於發現事態嚴重，帶著阿香回到正規醫院檢查以後，才發現所謂的「逆轉療法」根本沒有作用，反而因為延誤治療，導致病情加重。
糖尿病患小李（化名）透露，劉乂鳴藉著臉書社團、LINE群組宣傳行銷，吸引病友們上門諮詢；還效法傳直銷模式，吸收許多營養師擔任上線，並要他們招攬下線加入，購買高價的營養食品以及料理，而受騙病友拿出劉乂鳴開出的營養品比對，才發現不管病友得的是什麼病，收到的都是幾乎一樣的直銷保健藥品。
小李說，大家拿到的營養藥丸大都是來自美國的USANA直銷藥，包括基本營養套餐、特強裝循血寧、糖衡素、葡萄子C100精華、薑黃素及維生素E膠囊，每個人僅有一兩顆藥的數量差異。
針對遭病患控訴「疾病可以靠療法逆轉」及賣產品給病患一事，劉乂鳴強調，「我是合法的醫師，會評估病患本身的狀況，不會叫他不要吃藥」但仍堅稱，「我本身就是糖尿病逆轉的案例，糖尿病、心血管疾病我已經逆轉了幾千個！」
對於「營養品是直銷商品」、「營養品成分」等質疑，劉乂鳴坦承「來自很多廠商」他強調，「我幫病患做『選、搭、調』的服務，這是我的技術」；但針對「成分」一事，卻沒有多說，他強調「你花這些錢治好你的病，你覺得貴嗎？」
針對劉乂鳴遭病患指是USANA直銷公司銀級董事，且其逆轉療法多是購買該公司營養品重包裝後再高價賣出一事，本刊致電USANA台北分公司，客服人員表示，公司目前沒有設立對外發言人，需寫信到客服信箱，會由專人將信件轉寄到對應窗口；但本刊將求證問題寄出後，截至截稿前未獲得任何回應。
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(中時電子報)
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