儘管劉乂鳴的「逆轉療法」要價不斐，但仍吸引許多不想吃藥的慢性病友上門求醫，本刊調查，「逆轉療法」一年就要價32萬元，這些還不包含終身諮詢費用8萬元，以及他販售的「牛肉」、「咖啡」，一名曾與劉乂鳴合夥的股東林董（化名）透露「營養品台灣成本（1個月）大概才4000元吧，他卻賣到26000多元。」

林董表示，當初他一直勸劉乂鳴以平價出售營養品，但劉卻堅持要用高價才能讓顧客有高檔服務的感受，兩人因此意見不合，之後劉乂鳴更無視合作契約跳槽出去自己開了現在的琍百嘉診所，也因此被林董提告。

律師王志超表示，許多診所會兼賣維生素等的營養保健食品，「法規是沒有明文禁止啦，但看他怎麼賣，有的可能會觸犯一些行政法規定。」按現行法規雖沒有禁止醫師的販賣行為，但若是醫師販售的項目是「藥品」，則可能會觸犯《醫師法》、《藥事法》中規定。王志超說，「病患要快點找可以證明『因果關係』的證據，到主管機關檢舉，這個醫師可能涉及《業務過失傷害罪》。」

本刊調查，今年3月劉乂鳴曾因「偽造病歷」、「巧立名目收費」，遭到台北市衛生局開罰，但他仍不收斂，持續藉著效用不明的療程瘋狂撈金。台北市衛生局表示，醫師向民眾推薦販售健康食品，現行法令雖未明文規範禁止，但明顯是遊走在灰色地帶，若民眾提出檢舉或吃出問題，衛生單位就會加以稽查，對於此案衛生局已經在關切了解中。

劉乂鳴今年3月才曾因「偽造病歷」、「巧立名目收費」遭北市衛生局開罰，但他仍不收斂，持續藉著效用不明的療程瘋狂撈金。（圖／黃耀徵攝）

針對遭病患控訴「疾病可以靠療法逆轉」及賣產品給病患一事，劉乂鳴強調，「我是合法的醫師，會評估病患本身的狀況，不會叫他不要吃藥」但仍堅稱，「我本身就是糖尿病逆轉的案例，糖尿病、心血管疾病我已經逆轉了幾千個！」

對於「營養品是直銷商品」、「營養品成分」等質疑，劉乂鳴坦承「來自很多廠商」他強調，「我幫病患做『選、搭、調』的服務，這是我的技術」；但針對「成分」一事，卻沒有多說，他強調「你花錢治好你的病，你覺得貴嗎？」

(中時電子報)