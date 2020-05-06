小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】中選會公告6月6日罷韓 韓6千字答辯

罷韓投票倒數1個月，繼拋出「剁頭說」後，中選會主委李進勇昨宣示「選務國家隊」成軍，啟動備援計畫，盼5月9日前達到1823個投開票所目標。高雄市政府新聞局呼籲李勿濫用情緒性語言，為政治苦苦相逼，既然中選會早有替代方案，就放過學校與學童。

【2】2官兵喪命 不排除與管理有關

根據國防部「國軍軍風紀」報告內容指出，陸軍269旅半年發生3件自傷案件，除1案為個人債務問題，另2案不排除與部隊管理、工作壓力、同儕互動等因素有關，但肇因仍待檢調釐清。

【3】陸美貿易協議不保

全球經濟因新冠大幅度衰退，一些經濟專家認為，陸美1月份達成的貿易協議也可能因環境巨變而不保。美國正在考慮重新加徵關稅和改變全球工業供應鏈過度依賴大陸的布局，美國財長穆努欽更公開警告，如果大陸不遵守貿易協議，將會有「後果」。這顯示陸美關係不但因新冠疫情而緊繃，更會因貿易協議可能無法履行而更加惡化。

【4】給錢不乾脆 民眾嗆罵搞什麼鬼

無保弱勢紓困1萬元方案今天上路，但該如何提供工作證明，讓各地請領民眾吵翻天。桃園區公所有民眾等不到解答，怒嗆政府失信於民；也有賣玉蘭花的花販說，「誰會沒事拍自己在街頭賣花的照片？」高雄鳳山和三民也有許多民眾因資格不符白跑一趟公所，大罵政府在搞什麼鬼？

【5】許瑋甯是許願池 寵媽像寵女兒

許瑋甯在主演的Netflix華語影集《誰是被害者》飾演嗜血女社會線記者徐海茵，她劇中隨著調查連環自殺命案的進展，逐漸面對並走出童年時爸爸曾帶著全家人自殺留下的陰影，最終跟自己、也和媽媽張瓊姿和解擁抱。她接受專訪時透露，第一眼見到張瓊姿便發現，氣質與表演時講話的樣子跟自己的媽媽超像。「她們都是那種會說『喔？我不知道呀、我不是這個意思啊』，那種很呆萌的媽媽」。現實中，她與媽媽的關係也跟劇裡一樣，每天都在吵架、然後和解。

(中時電子報)