新北市五股化工廠大火 鄰居倉惶逃生 07:382020/05/06 中時 蕭承訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市五股一處化工廠6日傳出火警。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市五股一處化工廠6日傳出火警。（新北市消防局提供） 新北市6日凌晨約1點半，五股區成泰路一處化學工廠發生火警，消防人員獲報前往現場搶救，大約40分鐘後火勢獲控制，約2小時後撲滅，所幸無人員受困，大火也讓附近民眾驚慌逃生，詳細起火原因由消防局調查中。 (中時 ) #大火 #逃生 #人員 #五股 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情趨緩 新北考慮遂步鬆綁場館 12:392020/05/02 政治 疫情趨緩 葉元之建請新北市府開放公有圖書館 16:002020/05/02 生活 國際人道救援輪值月 新北快搜部隊整裝集結 12:292020/05/03 社會 是否有限度開放 藍綠議員不同調 04:102020/05/04 生活新聞 新北市將開放長照探視 5日公布完整細節 10:332020/05/04 政治 新北市解封首日 侯友宜視察土城國民運動中心 11:232020/05/04 政治 故宮行動車駛進新北偏鄉30校 裝載古老醫藥典藏、疫病歷史超神秘 15:122020/05/04 生活 攜手新北市！故宮發展跨域巡迴教學 17:262020/05/04 生活 新北市消防局稽查商旅 落實場所消防安全 18:362020/05/04 社會 長照探視規定「逆時中」？ 侯：守護市民健康是唯一原則 13:362020/05/05 政治 社會熱門新聞 疑心台灣也有「黑警」 港生隔海爆料扯出性侵案 - 社會 博士生下藥迷昏越南妹 掏槍突刺卡彈了 - 社會 【直銷女王吃癟2】CEO聯手親信掏空 美女董座慘賠上億 - 社會 科技少東偷情 大街熊抱翹臀美魔女 - 社會 男術後要求打止痛針遭拒 持刀嗆護理師「捅妳還捅我」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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