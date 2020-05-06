新北市五股一處化工廠6日傳出火警。（新北市消防局提供）

新北市6日凌晨約1點半，五股區成泰路一處化學工廠發生火警，消防人員獲報前往現場搶救，大約40分鐘後火勢獲控制，約2小時後撲滅，所幸無人員受困，大火也讓附近民眾驚慌逃生，詳細起火原因由消防局調查中。

(中時 )