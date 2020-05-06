行政院長蘇貞昌宣布擴大急難紓困方案，對有工作但無軍、公、教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元，今（6）日起開放申請，只要符合資格就可向居住地公所申請。

衛福部公布擴大急難紓困方案。（圖／衛福部）

申請資格：

1.原有工作，因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受困。

2.未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。

3.未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

4.依家戶存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算出平均每人每月生活費為當地每人每月最低1.5倍以上未逾2倍。

其中，家戶生活費各地區不同，根據衛福部公布資料，各地區每人每月最低生活費，台北市為1萬7005元、新北市1萬5500元、桃園市1萬5281元、台中市1萬4596元、台南市1萬2388元、高雄市1萬3099元與金門縣、連江縣皆是1萬1648元，其餘縣市則是1萬2388元。

另外，第二項擴大紓困11日起開始辦理，有實際生產的農民、漁民，若報稅所得在50萬以下，且之前沒領過3萬元紓困金者，則可以拿身分證至農漁會辦理。

各地區每人每月最低生活費。（圖／衛福部提供）

擴大急難紓困方案計算公式。（圖／衛福部）

範例說明。（圖／衛福部）

(中時電子報)