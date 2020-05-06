聯合國機構國際電信聯盟（ITU）5日指出，全球有超過十億的孩童因新冠疫情宅在家，為了不讓學習中斷而提早接觸網路，但長時間掛在線上，也增加了遭受網路霸凌的風險。

總部設在日內瓦的ITU估計，全球因防疫封鎖措施而無法上學的孩童多達15億，他們被迫在家線上學習，不過網路也包辦了他們的社交生活與休閒嗜好。

ITU主管波丹-馬丁（Doreen Bogdan-Martin）表示:「很多孩童在很小的時候就上網，比他們父母預定的年紀還早，欠缺自我保護的技巧，容易受到線上騷擾及網路霸凌。」

(工商 )