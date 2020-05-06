ITU： 孩童防疫宅在家線上學習 遭網路霸凌風險增 08:182020/05/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國機構國際電信聯盟（ITU）5日指出，全球有超過十億的孩童因新冠疫情宅在家，為了不讓學習中斷而提早接觸網路，但長時間掛在線上，也增加了遭受網路霸凌的風險。 總部設在日內瓦的ITU估計，全球因防疫封鎖措施而無法上學的孩童多達15億，他們被迫在家線上學習，不過網路也包辦了他們的社交生活與休閒嗜好。 ITU主管波丹-馬丁（Doreen Bogdan-Martin）表示:「很多孩童在很小的時候就上網，比他們父母預定的年紀還早，欠缺自我保護的技巧，容易受到線上騷擾及網路霸凌。」 (工商 ) #全球 #ITU #孩童 #網路霸凌 #宅在家 也許您會感興趣 推薦閱讀 頂級寢具業者 推App線上購 04:102020/05/02 產業．科技 黃明志自曝宅在家 「生殖保健」妙招：拼命使用它 15:462020/05/03 娛樂 樹林分局熱心員警暖心善舉 協助迷路童找到回家路 16:172020/05/04 社會 高雄漢民國小畢業美展 提升孩童藝文氣息 18:482020/05/04 生活 《時來運轉》連假宅在家買運彩 他花100元就中 07:002020/05/05 體育 壯世代投保 全球人壽： 「三實六計」保障退休生活 18:402020/05/05 財經 奇異航空將大裁1.3萬人 04:102020/05/06 全球財經 全球股市4月齊揚 近半反彈逾10％ 04:102020/05/06 投資理財 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 不爽遭立委影射！新光大公主開嗆費鴻泰 - 財經 - 工商 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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