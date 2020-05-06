蕭敬騰和經紀人Summer相差13歲戀情傳了12年，3月蕭敬騰33歲生日時，Summer也在IG送上祝福，蕭敬騰更以63個愛心符號回覆，互動可說是相當曖昧，如今更傳出兩人早已結婚，周遭友人更早已改稱Summer「嫂子」。

根據《鏡週刊》報導，蕭敬騰為了跟交往12年的Summer求婚，在友人協助下準備許多求婚道具，上頭更有「Love」與「MARRY ME」等浪漫字樣，甚至還有充滿浪漫愛意的玫瑰花，不過消息曝光後則改口稱是拍攝MV的道具，此外更有一說是兩人早就祕婚，蕭敬騰身邊友人早已稱Summer「嫂子」，但隨著蕭敬騰引退安排，兩人公私合作打拚的關係也將結束，甚至已經有離婚的打算。

對於兩人感情的多數傳聞，身邊的友人皆未多做回應，至於身為當事者Summer僅回應：「被求婚、結婚與離婚這3件事，至今都沒有在我的人生中出現過」。

(中時電子報)