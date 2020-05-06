鴻海（2317）受惠訂單遞延效益顯現，2020年4月合併營收繳出「雙升」佳績，以3809.25億元改寫同期新高，累計1～4月合併營收年減幅收斂至8.74％，為同期第三高。鴻海先前預期，第二季營收可望較首季回升，力拚上半年表現持平去年同期。

鴻海公布2020年4月自結合併營收3809.25億元，較3月3476.54億元成長9.57％、亦較去年同期3797.86億元成長0.3％，改寫同期新高。累計1～4月合併營收1.31兆元，雖較去年同期1.43兆元減少8.74％，仍創同期第3高。

觀察4月四大產品概況，鴻海表示，與3月相比，以運算產品表現最佳、企業產品居次，元件與其他產品位居第三，消費暨智慧產品殿後。與去年同期相比，則以元件與其他產品最佳、運算產品次之，企業產品位居第三、消費暨智慧產品仍墊底。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，相較於以往上半年產業市況是「5窮6絕」，今年看來是「2絕3窮」，預期在訂單遞延效益顯現下，第二季營收可望逆勢較首季回升，力拚上半年表現持平去年同期。法人看好鴻海第二季營收動能可望顯著躍升，回升至兆元之上。

(時報資訊)