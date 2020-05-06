金管會公布國銀最新獲利狀況，受新冠肺炎疫情重創全球資本市場衝擊，國銀2020年3月稅前獲利僅182億元，月減96.5億元或34.7％、年減142.7億元或44％，累計首季稅前獲利809.5億元，年減164.5億元或16.9％，年減幅雙雙創下同期新高。

國銀2020年3月國內總分行稅前獲利104.5億元，月減34.9％、年減46.1％。國際金融業務分行（OBU）48億元，月減46.3％、年減47.3％。海外分行22.7億元，月減12.7％、年減34.2％。僅中國大陸分行6.7億元，月增達1.64倍、年增達34.6％。

累計國銀2020年首季國內總分行稅前獲利476.6億元，年減19.7％。OBU為235.7億元，年減9.5％。海外分行81.6億元，年減23.2％。僅中國大陸分行15.6億元，年增12.2％，為唯一維持成長的分行。

銀行局副局長莊琇媛分析，新冠肺炎疫情蔓延全球，使3月全球資本市場波動加劇，各國央行競相降息救經濟，使銀行投資收益及利息收益雙雙減少。同時，因應全球多國因防疫致使經濟活動停擺、信用風險增加，銀行大幅增提備抵呆帳因應，亦侵蝕獲利表現。

據銀行局統計，國銀首季投資收益224.2億元，年減達56.05％，其中國內總分行222.9億元，年減達55.97％。備抵呆帳提列方面，OBU首季提列年增21.7億元、海外分行年增17.3億元，中國大陸分行則年減1.5億元，使整體獲利維持成長。

國銀截至3月底總放款餘額30.3兆元，月增2746億元。逾放金額734億元，月增28億元，逾放比0.24％，持平2月、年減0.01個百分點。備抵呆帳覆蓋率569.83％，月減20.41個百分點、仍年增20.15個百分比，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。

(時報資訊)