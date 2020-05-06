友訊(2332)經營權之爭一波未平一波又起，繼上週四(4月30日)火燒到明泰(3380)，董事長李中旺遭到閃電拔除後，友訊公司派再出招，於昨(5)日董事會上，解任副董事長李中旺、獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬，不僅如此，胡雪也從高聚投資轉為前勁投資的法人代表，市場認為，其想藉此反制將在6月1日召開臨時股東會的市場派，而市場派會有何反制手段，預計今也將會有進一步的說明。

李中旺於上周明泰股東會中，閃電遭到突襲，友訊、佳世達各兩票總計四票，加上總經理林裕欽一票，以五比三通過提案，李中旺遭解任，李中旺也在隔日委任律師提出假扣押，指出該董事會存在嚴重「瑕疵」，主張宜恢復股東會前狀態，新任董事長佳世達(2352)法人代表也不宜執行董事長職權。

昨(5)日友訊董事會，公司派再出招，解任副董事長李中旺、獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬，而上述兩位獨立董事，就是提出將在6月1日召開臨時董事會，主張解除董事高聚投資的董事職務，即友訊創辦人高次軒遺孀胡雪，也因此，昨日友訊董事會胡雪也從高聚投資轉為前勁投資的法人代表，一般認為，就是想藉此反制臨時股東會，主打改革、回歸專業的市場派，以及創辦人高次軒遺孀為主的公司派，雙方持續過招，面對公司派的接連出招，以本次遭到解任的獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬為首的市場派，預計也預計會在今日提出進一步說法。

由於友訊、明泰交叉持股，加上佳世達又是明泰大股東，也使得本次友訊經營權大戰暴風圈持續向外擴展，李中旺上週才遭突襲式拔除明泰董事長一職，儘管目前已經提出假處分因應，但又在友訊董事會中，副董事長一職又遭解任，可說是在本次友訊經營權大戰中「最無辜的犧牲者」，李中旺也痛心強調，「友訊的經營權之爭，和明泰無關，自己也從不戀棧權力，追求的只是友訊好、明泰好，以及和已故創辦人高次軒的默契」，對於網通他是專家、是老手，但對於捲入的經營權大戰，長年茹素的李中旺也自嘲，「我就是笨、可能就是因為欺負我是吃素的」!

(時報資訊)