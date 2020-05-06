Sony Mobile宣布推出萬元防水手機Xperia 10 II，這是新冠肺炎疫情爆發以來，台灣首場手機發表會，也格外受到關注，Sony Mobile台灣區總經理林志遠表示，台灣智慧機市場確實受到新冠肺炎疫情影響，下半年的動向還是要看疫情發展以及台灣5G開台，至於5G的換機潮，則看好會落在明年。

Sony Mobile台灣區總經理林志遠表示，Sony Mobile自2012年推出首款新世代防水手機Xperia acro S以來，Xperia 10 II是第37款防水手機，具備最高等級IP65/IP68防水防塵的智慧型手機，是防水手機中價格最親民的一款，Xperia 10 II推出後會力拚搶下5-6月1~1.5萬安卓手機價格帶銷售第一。

談到台灣智慧型手機近況，林志遠坦言，疫情對手機銷售的確是有影響，因為消費者還是習慣到實體通路看到手機，加上手機保險也需在實體通路處理，因此，影響到手機銷售表現，就第一季來說，銷售表現年減3~4%，今年台灣整體手機市場預估將較去年下滑。

展望台灣手機市場後續發展，林志遠說，疫情還是未來關鍵，若疫情控制得當，市場通路的人潮就會恢復，另外，台灣5G服務下半年開台，手機業者將會以高階旗艦手機搶市，明年5G覆蓋率會更普及，加上5G中階手機陸續推出後，5G換機潮才會開始。

Sony Xperia 10 II主打防水、21:9 OLED寬螢幕，搭載高通Snapdragon 665處理器，內建Android 10系統，3600mAh高容量電池，搭載旗艦規格OLED螢幕，以承襲自BRAVIA電視的TRILUMINOS display for mobile原色顯示技術及高品質OLED螢幕內建影片影像最佳化技術，而21:9寬螢幕也支援螢幕多工處理分隔視窗，可同時瀏覽兩個應用程式，分為上下兩個16:9畫面，瀏覽同時回應，多工處理。

在照相功能上，Sony Xperia 10 II全新升級三鏡頭相機，搭載1200萬畫素主鏡頭與兩個800萬畫素鏡頭，16mm超廣角鏡頭盡攬眼前美景、26mm標準鏡頭為各種情境捕捉美麗片刻、52mm望遠鏡頭拉近每一個精采瞬間，全新「夜間模式」，在低光源環境下提升照片亮度平衡，同時具備4K高畫質21:9比例相片拍攝以及動態錄影。

Sony Xperia 10 II預計5月20日在台上市，單機建議售價11,490元，也將攜中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)電信三雄推出資費方案，此外，Sony Mobile也預計6月在台推出首款5G手機-Xperia 1 II手機，趕搭台灣電信業者5G開台服務。

(時報資訊)