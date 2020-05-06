金管會公布2020年3月信用卡業務市場概況，在保費遞延入帳下，該月簽帳金額2282億元，月增4.49％、但年減4.52％，累計首季簽帳金額約7197億元、年減3％，均為2009年金融海嘯以來近11年首見年衰退，顯示新冠肺炎疫情對民眾消費狀況產生衝擊。

金管會統計，3月33家信用卡的總流通卡數約4832萬張，月增0.62％、年增8.44％，總有效卡數約3216萬張，月增0.37％、年增7.59％。循環信用餘額約1096億元，月減1.08％、年減0.54％。簽帳金額2282億元，雖月增4.49％、但年減4.52％。

信用卡3月及首季簽帳金額均較去年同期衰退，狀況為11年來首見。銀行局副局長莊琇媛分析，主要為新冠肺炎疫情延燒全球，使民眾出境觀光、旅遊消費支出減少。至於3月簽帳金額較2月增加，主要是受惠刷卡繳保費的遞延入帳挹注。

據金管會統計，由於金融海嘯衝擊經濟，2009年1～5月信用卡簽帳金額均出現「雙降」態勢，其中首季年減12.29％。而2010～2019年間，信用卡簽帳金額均逐年成長，其中首季簽帳金額10年來亦維持成長態勢，年增率介於4.74～20.34％。

(時報資訊)