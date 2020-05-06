民進黨高雄市議員高閔琳，日前在市議會質詢痛批市長韓國瑜，「除了收割、沒有政績」，把推薦書單也當作政績，痛批他根本無心市政，要他下台後乾脆改行賣飲料兼賣書。韓粉聽完後氣炸、痛批高閔琳，「成天只想罷韓，也沒見妳為高雄做了什麼，想市長位想瘋了」。

高閔琳解釋，「韓國瑜罷免案答辯書，洋洋灑灑的15項政績內容，仔細一看卻包括，「蔡英文總統大力推動的橋頭科學園區」，「陳菊市長時代的農產品外銷、兼顧城鄉的小黃公車」、「立委邱志偉高閔琳積極促成的岡山達麗米樂影城招商投資案」，甚至陳菊十年前就在做的「清寒弱勢兒少餐卷」都被寫進來。

高閔琳強調，「韓國瑜施政滿意度全國22縣市最後一名，上任至今民間招商促參案是0件，A1交通死亡車禍不減反增還是六都第一。

相關言論被轉至韓粉臉書社團「韓國瑜中華民國後援總會」，留言「成天只想罷韓，也沒看妳為高雄做了什麼，想市長位想瘋了」、「陳菊氣爆善款到現在還沒查清楚，高閔琳也太混」、「這女的跟黃捷半斤八兩」、「她不要臉抹黑，也不是一天兩天的事情了，早就習慣了，韓市長加油」、「可憐，民進黨農地工廠、礦業法直接開後門，不關心這些，民進黨永遠只會檢討別人」。

(中時電子報)