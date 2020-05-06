高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，距離投票日進入倒數一個月！資深媒體人黃暐瀚提及一名挺韓網友的私訊，並表示到現在還有人搞不清楚罷免選舉的規則。不過黃認為「罷免是國民的權利，我一直都坦然看待這件事情」。黃說罷免過也好，罷免不過也好，一切都是最好的安排。

黃暐瀚在臉書指出，再過一個月，高雄就要罷韓了。他說直到這兩天，依舊還有網友私下寫訊息問我：「暐瀚哥，我想去投反對票，但會不會因此提高投票率，害韓市長被罷免掉」？到現在還有人搞不清楚。他說選罷法舊制，得且支持罷免多於反對罷免，並且投票率需「過半」，也就是說得有一半的選舉人出來投票，這個罷免選舉才算有效；但2016年新制上路之後，根本已經沒有「投票率」的規定，只要該區選舉人1/4以上支持罷免，且支持罷免多於反對罷免的話，就罷免通過了。

「罷免是國民的權利，我一直都坦然看待這件事情」。黃說過也好，不過也好，一切都是最好的安排。然而，最近這幾個禮拜，罷韓團體猛拉仇恨值，黃認為已經有點黑白不分，這樣不好。

首先，對於為什麼一直拆罷韓廣告？挺韓的就不拆。黃說罷韓廣告，沒申請，不合法，市府是拆「違法廣告」，不是拆「罷韓廣告」，違法的廣告，即使內容「挺韓」，市民檢舉，一樣要拆啊！高雄市公車亭四百面挺韓廣告，那是支持者花錢去買的，那是商業廣告，完全不一樣，不要竹竿接菜刀，好嗎？罷韓團體也可以去買商業廣告，保證市府拆不掉。

第二，為什麼高雄市選委會故意不設投開票所？以致短缺幾百間？黃說2018年高雄市長選舉，投開票所有1823個，這次中選會要求，罷免投票，也得有1823個，合理，確實應該。但市府教育局，接獲許多學校（特別是國小）的校長與家長，反應不希望疫情期間，大量市民湧進校園，這也合理啊！「現在全台灣各學校的校園，連家長都進不去了，跑一堆人進去投票，家長能不擔心嗎？」黃說1823個投開票所，務需湊滿，這個合理，高市選委會得盡力去找，找不到請中央幫忙。湊齊1823個投開票所，與國小不借，是兩件事，可以同時滿足，沒有問題。

(中時電子報)