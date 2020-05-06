科技業又爆偷情八卦，上市公司華通電腦董事長之子、華通副總經理吳彭弘，周刊拍到，大街上與身材火辣的女子擁抱、摸臀，還玩《鐵達尼號》經典姿勢自拍，宛如熱戀中情侶。但據了解，美魔女是華通前員工，不倫戀已維持不短時間。

吳彭弘遭《鏡週刊》連續2週拍到，大街上與簡姓女子親密互動，兩人不但熱情熊抱、熱情撫摸彼此胴體，還拉筋慢跑，手牽手散步。跑完步還擺出《鐵達尼號》經典姿勢，簡女從後環抱吳，開心自拍。

爆料指出，這不是一段剛點燃的戀情，而是長期地下情。簡女是華通前員工，原本是人妻，離婚後跟吳在一起，兩人還在蘆竹某高級豪宅共築愛巢。

面對記者詢問，吳彭弘坦承認識簡女，表示她是老員工、老同事，兩人現在是朋友關係，其他不願多做回應。

華通電腦1973年8月成立於桃園縣蘆竹鄉，為台灣早期第一家響應政府發展高科技策略工業政策的印刷電路板(Printed Circuit Board;PCB)專業製造公司，目前有台灣蘆竹廠（總公司）、大園廠及中國大陸惠州廠、惠州軟板廠、涪陵廠、蘇州廠。

(中時電子報)