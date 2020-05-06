LIVE/ 紓困擴大申辦第1天! 三重區公所擠爆

行政院長蘇貞昌4日宣布針對弱勢無保者、及農漁民，在排富情況下擴大發放1萬元現金紓困，包括舉廣告牌者、賣玉蘭花者都可受惠。不過民眾昨日打電話到公所詢問，人員似乎也不清楚細節，實際到區公所一趟，沒想到竟暫停受理，現場更是吵得一團亂。

昨日有民眾暫時放下工作直奔三重區公所，希望了解詳情，卻發現現場竟貼出告示，指稱相關規定尚未頒布，網路消息虛實交雜，恐有所誤導，因此有關急難紓困方案申請「暫停收件」，新的申請時間將另行通告；這個公告造成民眾不滿並與公所人員發生爭吵。

公所人員表示目前沒收到政府公文，因此自行決定暫停受理，否則萬一收了資料結果有問題，還要修改，並直言「3天後確認再打電話來看看」、「之後就打電話確認，這樣我們比較輕鬆一點」，之後又說，是因紓困擴大放寬，沒有相關表格可以讓民眾填寫。

今日是正式受理的首日，三重區公所一早就被民眾塞爆。

(中時電子報)