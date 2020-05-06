金管會公布外資進出最新統計，隨著台灣新冠肺炎疫情趨穩、金管會祭出有條件限空令穩盤，外資2020年4月淨匯出金額降至約4.28億美元（約新台幣127.85億元），截至4月底，外資累計淨匯入金額約2001.69億美元（約新台幣5.97兆元），險守2000億美元關卡。

金管會統計，外資2020年4月淨匯出約4.28億美元，其中一般外資淨匯出約4.27億美元、路資淨匯出約0.014億美元。累計1～4月外資淨匯出約134.31億美元，其中一般外資淨匯出約134.18億美元、陸資淨匯出約0.13億美元。

新冠肺炎疫情於台股春節期間爆發，外資2020年1月雖維持淨匯入，但金額明顯縮減至約12.9億美元。在全球疫情升溫、資本市場動盪加劇下，外資2、3月再度上演大逃殺，分別淨匯出達約38.97億、103.96億美元，3月更一舉創下單月淨匯出最高紀錄。

不過，隨著台灣疫情趨穩，加上金管會陸續寄出限制每日盤中借券放空額度、放寬信用交易抵繳擔保品範圍、跌幅逾3.5％的個股隔日不得放空等有條件限空令下，4月外資雖尚未回頭，但淨匯出金額大幅減少、降至約4.28億美元。

同時，外資資金亦再度轉進台股，2020年4月合計買超台股約133.27億元，扭轉3月大舉賣超達3763.21億元態勢。其中，對上市股票買超149.77億元，扭轉3月賣超達3587.08億元態勢，對上櫃股票則持續賣超16.5億元，但力道較3月賣超達104.48億元明顯減少。

不過，雖然外資4月再度回頭，累計外資2020年1～4月仍賣超台股達5287億元，其中對上市股票賣超5166.02億元，對上櫃股票賣超120.98億元。

(時報資訊)