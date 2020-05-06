高雄市長韓國瑜罷免投票定於6月6日進行，近來高雄市政府及中選會，為了投開票所設置問題交鋒，罷韓團體也因廣告看板問題吵不停。高雄市副市長葉匡時臉書PO出一段影片，家長帶著小孩在路邊大喊罷韓口號，讓他相當痛心。

葉匡時PO出的影片中，家長帶著小孩，拿大聲公高喊「草包下台」，手上還拿著「騙子」、「不要逼媽媽拿出殺魚絕招」等標語，旁邊不少圍觀民眾聚集，但未見有人阻止，反而跟著起鬨。

兩名孩童拿著大聲公，在路邊大喊罷韓口號。（圖／摘自葉匡時臉書）

對此，葉匡時痛批，「我實在無法想像是什麼樣的仇恨與扭曲的人性，居然可以操弄純淨的孩子，太令人痛心了。」

網友留言表示，「身教更勝於言教！替她們的父母感到悲哀」、「不應該把小孩牽扯進來這骯髒的政治社會啊」、「很恐佈，怎可教孩子如此，無良」、「無言」、「真的很糟糕」、「這社會還剩下什麼可以給下一代的？」「旁邊大人的態度更讓人厭惡」。

有人則認為，現在小孩都很聰明，市長是好是壞，孩子們都可以明顯感受的到，建議可以當面問小朋友，為何會有這樣的想法，說不定會有所改觀。

(中時電子報)