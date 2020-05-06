愷樂因介入「豬揚戀」成眾矢之的，不僅代言全丟，還被網友要求退出《娛樂百分百》主持，形象重挫，其實，愷樂過往情路不太順遂，曾遭舊愛劈腿，現周刊更爆料她曾和500億富少交往，卻因缺乏安全感被狠甩。

名嘴林宏偉之前曾在節目爆料，愷樂曾和一名模特兒兼演員交往，但男方花名在外，讓她很沒安全感，常奪命連環CALL，並認為可能也是前男友劈腿，愷樂現也成為別人小三，「有可能學這樣子去玩」。《鏡週刊》報導，愷樂也曾和身價約台幣510億的香港英皇集團主席楊受成幼子楊政龍交往。

愷樂為了能和楊政龍多見面，不時就會飛到香港，但楊政龍工作忙，身邊也有不少桃花，愷樂顯得可有可無，缺乏安全感的她，常和楊政龍吵架，最後因為她個性太黏，男方主動提分手，去年和「翻版張栢芝」黃子菲宣布懷孕喜訊，決定今年結婚。

而2013年起，愷樂曾多次拍到跟男友Ken回家，不過，兩人多次分合，當年也承認交往5年，但因性格不合已分手，但她仍表示Ken「真的是認識很久的朋友」。

(中時電子報)