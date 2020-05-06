今天高溫炎熱多雲到晴，北部東部有短暫降雨，山區有午後雷雨。氣象專家吳德榮表示，今年首波梅雨鋒面在周日母親節(5/10)晚起至下周一(5/11)影響台灣，全台有雨或雷雨，慎防劇烈天氣，各地降溫、北台灣轉涼，到下周二(5/12)各地仍有雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說道，今晚鋒面接近，但結構鬆散，北部、東北部降雨機率提高，其他地區多雲。明天(5/7)氣溫稍降，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區影響不大。周五(5/8)至周日(5/10)白天暖氣團增強，全台炎熱，午後山區有局部短暫陣雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周日晚起至下周一(5/11)梅雨季第1道移動性鋒面報到，全台降溫、北台灣轉涼，因鋒面結構較強，屆時各地將有局部陣雨或雷雨，亦有「劇烈」天氣發生的機率。下周二仍有局部陣雨，隨著鋒面南移，天氣由北而南慢慢好轉。

(中時電子報)