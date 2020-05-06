《日股》憲法日補假 日股休市 08:182020/05/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本周三（5月6日）為「憲法日」補假，東京股市休市。 (時報資訊) #日股 #憲法 #補假 #休市 #東京股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 4年前就職曾提中華民國憲法！美勸蔡520釋善意 延續和平論述 04:102020/05/02 國際大事 《日股》綠色日，日股休市 10:002020/05/04 財經 貿易戰復燃 股市全趴 04:102020/05/05 財經要聞 《日股》兒童節 日股休市 08:032020/05/05 財經 《韓股》兒童節 韓股休市 08:182020/05/05 財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 疫情甩鍋陸更糟！ 川普殺招恐觸經濟大蕭條引爆點 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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