因石油價格回升、市場對重啟經濟有所期待，周二美股開盤齊揚，不過聯準會副主席克拉瑞達對第二季經濟萎縮幅度表示悲觀看法，四大指數於尾盤時段回吐漲幅，終場漲幅介於0.56%~1.70%之間，其中以費半指數最為強勢。台股ADR則是漲跌互見，台積電ADR下跌0.88%。

雖然周一台股隨國際盤出現回檔修正，但多方士氣並未完全潰散，周二台股加權指數穩住陣腳，早盤開高後最高點攻至10,833點，但可惜追價力道仍偏保守，指數約於早上10點後回吐部分漲幅，終場加權指數上漲54.13點，收在10,774.61點，漲幅為0.50%，成交金額則為1785.70億元。

目前指數持續站穩季線之上，有利多方士氣，後續量能變化為觀察重點，不宜價量背離。於操作面上，操作強勢股的資金水位比重仍須控管，另外，近日上市櫃公司將陸續公告4月份營收，建議留意持股之基本面變化，並可就基本面角度執行汰弱留強動作。

後續選股方向，可關注具有Mac題材之蘋概股、4月份營收可望向上之食品股、受惠大陸基建題材的水泥股、產業趨勢正向之伺服器股，以及高殖利率族群。

(時報資訊)