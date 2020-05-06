小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（6日）財經重點。

【1】大立光營收 罕見雙降

股王大立光5日公布4月營收46.83億元，雖寫下歷年同期次高， 但月減13.98％、年減6.03％，創近10個月來「雙降」紀錄。大立光預估，5月營收將較4月下滑，為第二季營運埋下隱憂。

【2】拚520行情 散戶、內資向前衝

政府撐腰股市拚520行情，散戶、內資帶著多頭資金頭盔向前衝，力抗外資連兩日撤出台股。康和證券投資總監廖繼弘表示，520前台股高檔震盪，惟基於指數漲多、台積電股價不強及外資賣超等三大因素，建議投資人在台股萬一前謹慎因應。

【3】國巨併購再起？凱美躍金山電最大股東

國巨集團併購再起？轉投資公司凱美公告加碼買進金山電持股，累計持股比率攀升至6.65％，成為金山電最大單一股東；在此敏感時刻，金山電董事會通過辦理3,000萬股私募，欲引進策略聯盟對象，未來與凱美是對抗抑或是合作，引起市場高度關注。

【4】三大漲價概念股 強勢回歸

三大漲價概念股強勢合體，重現榮景！國巨（2327）首季每股盈餘（EPS）狂賺逾半個股本，成功博得買盤寵愛，此波行情由被動元件率先發動，漲勢也順勢蔓延至MOSFET及矽晶圓。

【5】史上最大風暴來襲 原油ETF發行商棄近改遠 避超額損失

4月油價變動史上首見，日前甫到期並創下首次負油價的5月原油期貨價格下跌232％，引發原油期貨價格崩盤效應，國際多家原油ETF發行商也緊急將期貨合約「棄近改遠」，避免遭受超額損失或清算風險，考驗發行商的管理與應變能力。

(中時電子報)