紓困補助「1萬元」怎領？網看完衝臉書狂罵，根本看得到吃不到。（圖／衛福部臉書）

擴大急難紓困方案今天開放申請，對有工作但無軍、公、教、勞保的人，排富加發補助金每戶1萬元，不過紓困計算方式複雜，連阿中部長都忍不住嘆氣說難，讓不少網友也湧入衛福部臉書抱怨，模稜兩可，看得到領不到，為何不全民發？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會公布「家戶每人每月生活費」的計算公式，［家戶月平均收入＋（家戶總存款-15萬元*家戶人數）］／家戶人數，讓阿中部長介紹完也忍不住嘆，真的很困難。

後來，不少網友也到衛福部臉書抱怨，「有工作證明要切結書，那就直接補貼一萬不就好了？這麼模擬兩可的」、「三萬爽爽發，一萬查身家，全民排富發三萬啦」、「 全民發就好啦！三萬免排富，一萬要排富，無法理解」、「看得到領不到」。

甚至還有網友分享，打去區工所問「賣玉蘭花怎證明收入減少？」他竟說要跟廠商要進貨說明，花數量變少，引發網友熱議，「自己種或是偷採的怎辦？」、「所以要全副裝備、背一大籃的玉蘭花放在公所桌上說，這我的工作證明跟切結書」。

(中時電子報)