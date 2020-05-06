羅志祥日前與周揚青分手後，遭女方踢爆私生活亂、熱愛多人運動，演藝事業幾乎全毀，如今傳出在羅志祥不斷低頭道歉之下，原本要讓他一刀斃命的周揚青決定收手，兩人關係也因此稍加回溫。

根據《鏡週刊》報導，周揚青踢爆羅志祥私生活不檢點後，原本要下猛藥進行第二波爆料，而此波爆料據悉是與「豬女郎花名冊」有關，不過羅志祥在第一波爆料後，先是多次公開PO文道歉，接著積極與周揚青聯絡，除了把姿態壓低之外，也對女方造成的傷害進行道歉，才讓周揚青決定收手，根據共同友人指出周揚青被羅志祥甜言蜜語攻勢再次打動，兩人關係也逐漸修復中，至於會否復合就等時間來證明。

此外進來網路瘋傳周揚青在微博開了私人帳號，並且積極幫羅志祥澄清，像「多人運動」是指小豬跟友人聚會時「常耍賴讓女生出糗」，而半夜不睡覺與約砲僅是「自己的疑惑」，不過周揚青則否認此篇洗白文是由她所寫。

(中時電子報)