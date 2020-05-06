朱立倫與「悅上海」餐廳老闆沈雋熙討論疫情下老餐廳的困境。（摘自朱立倫臉書）

餐飲歇業潮不僅衝擊大飯店，幾十年招牌的老餐廳也難以倖免。國民黨前主席朱立倫今早在臉書貼出「台灣早安系列」，到有30年歷史的「悅上海」餐廳，談疫情下老店的逆境求生，並喊話週末母親節，帶爸媽到愛吃的餐廳，多多捧場熟悉的味道，不要讓老店走入歷史。

朱立倫指出，餐飲業3月份營收創20年來最大跌幅；根據經濟部公布的3月份餐飲業營收調查，餐飲業在今年1月營收還有828億台幣，3月營收只剩下519億台幣，足足少了309億，減幅將近四成。

他說，接下來母親節，歡迎所有的好朋友，多支持台灣老餐廳，像悅上海這樣30年的老餐廳，代表歷史、充滿人情味，「是台灣的寶」，值得給他們鼓勵。「讓老店度過這次危機，把好味道留下來」。

台北老字號的「松滿樓」、「朝桂餐廳」、「老上海菜館」都陸續傳出歇業消息，「敘香園」、「大三元酒樓」、「天廚」的經營情形也不佳。此外，根據勞動部資料，台灣無薪假人數已經突破1.88萬人，創10年新高，其中住宿餐飲業無薪假人數為4304人，佔了全台無薪假22.84％。

悅上海於1988年創立，在敦化南路現址已達32年之久。招牌菜烤方、干燒魚頭，採用新鮮鰱魚配上特別調配的醬料，風味十足，是主廚私房菜。老闆沈雋熙表示，疫情影響老餐廳關了不少，他們的生意也剩下三成！現在大餐廳都在路邊賣便當，「我們是整排路上的第1家」，自己兼當外送員，騎摩托車出門送餐，節省費用。

沈老闆說，「只是在撐！只是在撐！苦撐啊！」他提到今年母親節預約是去年的一半，母親節專案，整桌菜是以往的半價，只能期待老顧客多上門。

(中時 )