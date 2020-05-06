受醫療保健股走強與原油價格飆升帶動，以及義大利等國家與美國數州開始放寬防疫限制措施以重啟經濟活動，為市場帶來提振，周二美股收高。

惟聯準會副主席克拉瑞達（Richard Clarida）發表有關於經濟萎縮程度的悲觀言論，令美股尾盤大幅拉回。他在接受CNBC訪問時表示，因新冠狀病毒疫情大流行迫使全球企業關閉，美國經濟可能在第二季大幅萎縮，但他也表示經濟或許在今年下半年開始復甦。

周二收盤，道瓊工業指數漲133.33點或0.56%，為23,883.09點。標普500指數漲25.7點或0.9%，為2,868.44點。那斯達克指數漲98.41點或1.13%，為8,809.12點。

標普500指數11大類股僅金融股收黑，微跌0.07%。微軟、蘋果等大型科技與網路股延續前一日升勢，亦為美股帶來提振。標普科技股指數收漲1.42%。

輝瑞和雷傑納榮製藥（Regeneron PharmPharmticals）宣布在研發新冠狀病毒療法上取得進展，激勵醫療保健股收漲2.15%，在11大類股中漲幅領先。

輝瑞宣布與德國合作夥伴已開始交付用於人體試驗的實驗性新冠病毒疫苗，股價收漲2.4%。雷傑納榮製藥宣布其實驗性新冠狀病毒混合型抗體可望在夏末問市，股價大漲6%。

(時報資訊)