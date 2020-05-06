台船(2208)子公司台船防蝕科技成功承攬有關中鋼(2002)子公司興達海洋基礎沃旭大彰化案56座水下基礎防蝕塗裝工程，該案啟動台蝕正式進入離岸風電產業。

台船表示，台船在船舶防蝕方面的表現全球肯定，防蝕(噴砂塗裝)工程已超過40年的經驗，並於2018年12月起，為配合參與離岸風電防蝕工程，由轉投資台蝕先後取得相關國際認證(ISO 9001、14001、45001)，且於2019年7月先期協助興達海基完成國內首座TP(水下基礎轉接段)MOCK-UP噴砂塗裝防蝕工程，奠定後續承攬基礎。

台船董事長鄭文隆指出，台船處理海洋中結構體防蝕處理已有40餘年歷史，船舶在海水中浸泡一段時間後若有狀況，可以開回船廠再做修護處理，但是海上風機是無法這樣做的，因此絕對要一次處理成功。將來風機豎立完成後，開發商撤退，留給國內的重點之一，就是面對防蝕年限及修護問題。台船防蝕就是在這樣的理念下，改造、轉型及發展出來。

這次總承攬套數為56套組水下基礎(TP、JACKET、二次鋼構)防蝕塗裝工程，施作項目為噴砂塗裝及組裝後焊接處修補。承造案施工地點有兩處，分別位於台船高雄廠塗裝廠房及興達海基在興達港自建廠房，本合約屬統包案，工期約二年。

(時報資訊)