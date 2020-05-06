台灣防疫表現出色深受肯定，行政院端出的的紓困方案卻無比複雜，疫後將推的酷碰券也接受度低，痴望拿到消費券或現金的民眾大失所望。不過，蔡政府似乎無法體察民怨，行政院長蘇貞昌大動作召開記者會宣布，又在個人臉書上強力宣傳政績，對此，網友灌爆其臉書，痛批三個不到，「三萬領不到、十萬貸不到、一萬拿不到」，纾困的14萬元全看得到吃不到。

針對這波新冠肺炎疫情的纾困補助，蘇貞昌4日在臉書上貼文說，政府紓困再擴大，更照顧農漁民和弱勢勞工，排富後發放一萬元。他指出，有工作、但無加保的弱勢勞工，受疫情影響收入，只要家戶每人每月平均收入介於「每人每月最低生活費」 1.5-2 倍之間，5️/6後，就可以到各居住地公所申辦10,000元急難紓困金。

他說，有難時，讓政府協助大家度過難關。但有更多納稅勞工卻怒嗆，根本看得到吃不到。

一民眾質疑，說好的一張身分證，填申請表可直接領呢？去公所拿到一張清單，一堆但書！全家戶籍算合理，但是要全家所得跟不動產，還得跑國稅局申請，要拿到這些資料還要蒐集全家的身分證跟印章。為了一萬元！政府是以為想紓困的人很閒嗎？

有網友憤憤不平，規矩繳稅領不到，不用繳稅的可以領，一點都不公平。減薪的，待業的，放無薪假的也沒資格申請。為什麼不直接發放消費券或是減免所得稅？

還有人出聲怒嗆，感覺政府是把國民當小偷，搞得好像大家都想偷領政府的錢，去公所問完，這個美其名照顧弱勢的紓困，申請的門檻跟手續多到讓人眼花撩亂。

另有許多領不到補助的人也大吐苦水，「三萬領不到、十萬貸不到、一萬拿不到！！」、「我懷念3600的消費券⋯」、「用一些有的沒的紓困還不是一樣領不到，保24000以上會餓死」、「防疫做的好紓困真的做不好，花費那麼多人力在辦紓困，還搞得霧煞煞…」、「真的很無言！！！比3萬還難領，一萬的限制更多！」、「電火球⋯聽你講了一堆，是在哈囉？？」

(中時電子報)