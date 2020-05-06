NBA》爵士染病雙雄鬧翻 戈貝爾米契爾握手言和 08:422020/05/06 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 爵士隊戈貝爾(右)與米契爾先後染上新冠肺炎，米契爾將染病原因歸咎於戈貝爾，導致兩人鬧翻，甚至傳出爵士有意將戈貝爾交易出去，如今兩人已經和解了。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導指出，NBA第一位染上新冠肺炎的爵士中鋒戈貝爾以及後衛米契爾因為疫情問題而鬧翻，但爵士副總裁丹尼斯受訪時表示，兩人目前已經握手言和了。 戈貝爾可說是NBA的罪人，因為他的染病導致NBA停賽至今，何時能復賽可說是遙遙無期，而米契爾認為自己生病是戈貝爾傳染給他的，所以雙方開始交惡，很長一段時間沒有說過話，甚至傳出爵士打算把戈貝爾交易出去。 丹尼斯說，米契爾和戈貝爾已化解誤會，將所有不愉快的事情拋諸腦後，我們需要一個團結的球隊，他們也知道互相需要彼此。 (中時 ) #戈貝爾 #NBA #米契爾 #爵士 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》勇士搶字母哥 格林威金斯當籌碼 10:012020/05/03 體育 NBA》魔術強生：喬丹98明星賽傳承Kobe 10:292020/05/03 體育 NBA》科爾自爆：當年拒幫浪花弟簽名 11:302020/05/03 體育 NBA》詹姆斯生涯最終季 可能選這裡？ 10:212020/05/04 體育 NBA》喬丹親口澄清：沒擋刺客進夢一隊 11:152020/05/04 體育 NBA》詹皇是非多 曾遭爆偷吃碧昂絲 08:052020/05/05 體育 NBA》復賽地點曝光 各隊先隔離14天 08:592020/05/05 體育 NBA》白面刺客庫柯奇 守住公牛第6冠 14:252020/05/05 體育 NBA》喬丹玩牌霸氣 巴克利印象深 15:532020/05/05 體育 NBA》帕金斯評點最佳五人 詹姆斯與喬丹聯手後場 17:442020/05/05 體育 體育熱門新聞 《時來運轉》連假宅在家買運彩 他花100元就中 - 體育 NBA》為何放棄喬丹？Adidas錯失百億商機 - 體育 《時來運轉》因應新冠疫情衝擊 運彩變出新玩法 更有趣更刺激 - 體育 游泳》孫楊上訴最後一搏 翻盤機率微乎其微 - 體育 NBA》喬丹過期信用卡 8年前拍賣9萬多台幣 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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