根據美國媒體報導指出，NBA第一位染上新冠肺炎的爵士中鋒戈貝爾以及後衛米契爾因為疫情問題而鬧翻，但爵士副總裁丹尼斯受訪時表示，兩人目前已經握手言和了。

戈貝爾可說是NBA的罪人，因為他的染病導致NBA停賽至今，何時能復賽可說是遙遙無期，而米契爾認為自己生病是戈貝爾傳染給他的，所以雙方開始交惡，很長一段時間沒有說過話，甚至傳出爵士打算把戈貝爾交易出去。

丹尼斯說，米契爾和戈貝爾已化解誤會，將所有不愉快的事情拋諸腦後，我們需要一個團結的球隊，他們也知道互相需要彼此。

(中時 )