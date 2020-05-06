由櫻井翔主持的節目《教科書學不到的超級難題》最近播出3分鐘影片，介紹台灣防疫最大功臣衛福部長陳時中，不僅封他為「鐵人大臣」，另一位主持人池上彰最後更讚嘆表示：「世上所有領導人都該學學陳時中的發言」。

節目中先放出圓山大飯店為慶祝零確診的「ZERO」燈飾照片，說明台灣在陳時中不眠不休、溫暖人心的帶領下，一步步度過新冠肺炎疫情的難關，有如亂局中重要的定心丸，並盤點了陳時中許多深得人心、令人印象深刻的語錄。

1. 首批武漢包機回台時，陳時中不眠不休到現場緊盯，幾乎26小時沒休息，被媒體關心身體狀況，他謙虛表示大家都一樣辛苦，不是只有他在累，事後他還跟護理人員合影，臉上雖因戴了N95口罩出現「花花的」痕跡，陳時中勉勵說：「我跟那位醫護人員說這是歷史的痕跡！」

2. 首批武漢包機回台乘客發現有確診案例，當時陳時中對爭議回應：「雖然不希望在統計上有相關確診病人，但反過來想，也等於是我們救他一命，讓我們的醫療界盡最大努力來幫助他」，甚至難得在鏡頭前看到官員動真情哽咽。

3. 對於居家檢疫、居家隔離的議題，當時有人建議要用電子手鐐，陳時中不捨回應：「畢竟這些是人，不是豬、不是一塊肉」，認為正確的解決方法是製造好的關懷系統，並在社會上創造支持力量。

4. 口罩顏色議題，陳時中當時開記者會時罕見請了身邊的專家與指揮小組統一戴上粉紅色口罩，以身作則告訴大家口罩顏色和性別刻板印象並無關係。

而除了節目中盤點出的語錄外，真性情的陳時中部長也曾說一些讓人莞爾一笑或溫暖的話語。

1. 提到WHO和大陸之間的爭議話題，陳時中部長當時說：「中國是講了大家不相信，而WHO則是從來不講話」，「一個講了也不信，一個不願意講話，台灣當然難以預測，但我們作最壞的打算，與最好的準備」。

2. 被問是否該公布確診者的身分和資訊，陳時中回應自己是喜歡大家都知道，但實際情況是知道後沒有幫助，還有可能因為這股恐慌增加隱匿可能性，「我昨天問自己，如果是我，我願不願意被公開？」「若因此造成防疫破口，這樣好嗎？」

3. 為避免社區傳播，陳時中呼籲：「跑攤其實是沒有必要的，沒跑攤沒失禮啦，不用增加別人的麻煩啦。」

4. 2月大甲媽祖廟紛紛決定繞境延期，陳時中感謝說：「宗教界領袖很有智慧，我要特別感謝他們的努力與承擔，及信眾們的支持，共同防疫、避免對立。」並說媽祖慈悲為懷，應該能明瞭目前疫情當頭，「我們要保護好自己，不要讓媽祖憂心」。

5. 2月有義大利返台的一家人確診，網上傳出這家人的交通路徑，陳時中提醒說，疫情嚴峻，許多事都應該謹慎，下任何決定需要大家幫忙多思考幾秒，利人利己，「肉搜有什麼幫助呢？」

6. 首批包機返台爭議不斷，有人強烈反對撤銷陸配子女入境，陳時中對此霸氣表示：「當初已經選擇了國籍，沒有選擇台灣，那現在就必須要自己做安排、自己承擔。」

(中時電子報)