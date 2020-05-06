高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將於6月6日舉行，挺韓、罷韓雙方也各有動作。昨（5）日高雄市副市長葉匡時，在臉書PO出一段家長帶著小孩高喊罷韓的影片，引發網友瘋傳，直呼真的是太誇張了！

影片中，家長帶著2個孩子，拿大聲公高喊「草包下台」，手上還拿著「騙子」、「不要逼媽媽拿出殺魚絕招」等標語。葉匡時痛心表示，「我實在無法想像是什麼樣的仇恨與扭曲的人性，居然可以操弄純淨的孩子」。

網友留言表達看法。（圖／摘自葉匡時臉書）

影片PO出短短11個小時，已累積超過800次分享，湧入上千則留言。網友表示，「不應該把小孩，牽扯進來這骯髒的政治社會」、「真的令人痛心」、「很恐佈，怎可教孩子如此，無良」、「嚇一跳倒是真的」、「太骯髒了，利用天真小孩當政治工具」、「真的是太誇張了吧！還有人性嗎？」

另有人表示，韓市府團隊已留下標竿，就算被罷免成功也問心無愧，「如不是為了苦民所苦誰會想受這種污辱」，認為父母應給小孩好榜樣，嘆「這社會還剩下什麼可以給下一代的？」「孩子的教育不能等」。

(中時電子報)