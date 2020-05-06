15歲劉姓少年2019年8月7日凌晨因不肯睡覺，遭同住的39歲劉姓阿姨喝令在裝滿水的浴缸中罰跪，不料3分鐘後竟離奇溺斃在浴缸。檢警發現少年生前手腳疑遭繩子綑綁，現場也發現2副童軍繩。新北地院一審依殺人及妨害幼童發育罪嫌將阿姨重判12年，經上訴後高院昨(5日)開庭審理，但劉女今天出庭時堅稱絕對沒有殺人，只是處罰少年過當。

檢警調查，劉姓少年為特教生，疑有過動傾向，常因躁動被阿姨責罵，鄰居也知道少年家中狀況，過去新北市家庭暴力暨性侵害防治中心曾接獲少年遭家暴的紀錄，但未出現過綑綁手腳的情形。

據了解，少年住家2018年遭到祝融，全家才搬至三重與劉姓阿姨同住，由於少年母親於今年初罹癌病逝，阿姨便經常代為管教。案發當天凌晨3時許，少年在家中吵鬧，阿姨多次規勸仍不見改善，便命他在地板上罰跪，眼看少年大力反抗，阿姨竟讓他跪在裝滿水的浴缸中，並聲稱此舉是要讓他冷卻情緒。

阿姨隨後到戶外抽菸，3分鐘後返回浴室，驚見少年倒臥水中，已沒氣息，送醫不治，檢警勘驗後發現，少年手腳疑遭綑綁，現場也有童軍繩，但少年身高150公分，卻溺斃在僅40公分高的浴缸水中，疑點重重，經偵辦後將劉姓阿姨移送法辦，新北地院一審重判劉女12年，但劉女不服上訴，目前由高院審理中。

(中時電子報)