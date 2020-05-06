行政院長蘇貞昌4日宣布擴大紓困，無保工作者可領1萬元，且「可立即申請」，因此，許多民眾立即前往公所辦理，但實際上是今日才開始受理，引發不小民怨。前國民黨立委孫大千直言，這真是標準的政府無能，「累死官員，害慘百姓」。

政院4日急就章宣布加碼發現金，有工作但未加保軍、公、教、勞、農保者，如在路邊賣玉蘭花、舉廣告牌者、流動攤商及個人接案，在排富後，政府一次性發給1萬元，估算約34萬人。農漁民報稅所得50萬元以下，先前未領取3萬元紓困金者，也可領1萬元，共約140萬人。

對此，孫大千在臉書指出，蔡政府從一開始的「不支持發現金」，到後來的「部分發現金」，再轉彎到今日的「補破網式發現金」，早知道如此，當時又何必嘴硬呢？照這樣的效率，民眾會不會現金都還沒有申請通過，疫情就已經結束了？

然而，行政院現在終於頭腦清醒，了解原本的紓困方案無法涵蓋全體受困民眾，現在亡羊補牢提出擴大紓困方案，但是，能夠保證未來不會還有其他被政府遺漏的民眾嗎？孫大千認為，只不過是因為最初不願意接受藍營所提出的「排富全民發現金」的紓困模式，為了考量政黨的面子和利益，硬是發明出一套複雜無比，漏洞百出，的紓困政策，三支箭不夠，還要補一支箭，到底最後還要再射多少箭呢？「行政院心中考量的是受困民眾？還是政治算計呢？」

(中時電子報)