美股連跌兩天後，終於出現開低走高，激勵台股周二早盤大漲，加權指數在上攻至10833點(+113點)反轉壓回，因為成交量相對較大，顯示高檔出現解套賣壓，短期來看，大盤在11000點之前還需要時間來沉澱籌碼。

從外資動向觀察，上周四外資大買台股184億元，買的是金融、電子、傳產龍頭，周一外資大賣370億元，賣的也是金融、電子、傳產龍頭，看懂了嗎？進來的外資資金主要以炒匯為主，正是因為炒匯資金針對權值股大進大出，短期台股的上下波動會比較大，一直要到這部分賣壓消化為止，可從成交量是否穩定在20日均量附近(1680億元)來判斷。

不過，周二早盤的上漲，權值股並無太大表現，主攻部隊主要來自被動元件族群，說明周二屬於內資控盤結構，也就是說，大內高手(大資金內資)周二出動了！

從大環境分析，美國為了轉移疫情焦點，正全力激起全球反中情緒，除了要求賠償之外，後續會以拉高貿易對立為主，也就是說，從現在到11月美國大選的這段期間，跟貿易戰關聯較大的產業不碰為妙；這也是市場資金不願自防疫概念股撤退，甚至推動風力發電族補漲，怕貿易戰影響。

(時報資訊)