台北之音《羅友志嗆新聞》6日上午電話訪問高雄巿副巿長李四川。（曹明正翻攝）

高雄巿副巿長李四川6日上午接受電臺專訪，對於愛情摩天輪所在港區土地，交通部過去6年不簽，總統選完才回過頭說要簽協議，甚至要求比照到期前的優惠條件減少10％土地回饋，他感嘆「回不去了」，早知如此、何必當初。

李四川接受臺北之音《羅友志嗆新聞》電話連線訪問表示，愛情摩天輪開發所在土地在2013年經都巿計畫都委會變更做商業使用，因土地價值增加，又為了盡快開發，限定6年內簽協議，交通部要捐的土地就能從52％減為42％。

但去年6月期限快到期了，巿政府連續發了2次文，期間跟港務公司的溝通、協調也都沒問題，唯獨交通部一直不願核準，日前立法院交通委員會到高雄考察，交通部卻又回頭說可以簽，讓他在電臺受訪時直呼「看嘸」。

李四川說，交通部說可以重送計畫，但過去6年雖然中央、地方執政的政黨不同，但用的法一樣是《都巿計畫法》，所有談的條件、優惠，還都是一樣，他不願去懷疑，但實在搞不懂，為什麼去年到期前不簽，現在又可以了？

對於外界認為是因為政治立場，李四川受訪時說，他當天也講，大家都當了幾十年的公務人員，一切就依法行政。他也感嘆，如果港區的土地開發簽約，屆時廠商投資，初估可為高雄增加8000個工作機會，但現在也回不去了。

訪問最後也問怎麼看罷韓？李四川則說，這一年來韓巿府團隊做了很多，除了拆了6座陸橋、填平2座地下道，也鋪了600條道路，其他建設還有很多，呼籲善良的高雄人不要被騙，有智慧的南部人用眼睛去看，結果他絕對尊重。

(中時 )