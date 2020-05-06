新冠肺炎疫情在美國有趨緩的態勢，但NBA依舊看不到復賽曙光，不過，部分七六人已經開放訓練場館，當家中鋒恩比德和主力悍將班西蒙斯等人可以恢復訓練。

NBA先前決定各隊可以在8日起有條件開放訓練場館，提供球員能夠練習暖身，沒想到七六人提前開放，七六人總管布蘭德今天宣布恩比德、班西蒙斯等人可以開始在訓練場館跑動暖身，尤其是剛動完左手手術的恩比德，這對他非常重要，因為恩比德已詢問訓練師何時能夠進行練習。

(中時 )