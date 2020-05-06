NBA》七六人開放場館 恩比德班西蒙斯恢復訓練 08:582020/05/06 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 七六人宣布開放訓練場館，動完左手手術的恩比德，希望能盡快投入訓練。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在美國有趨緩的態勢，但NBA依舊看不到復賽曙光，不過，部分七六人已經開放訓練場館，當家中鋒恩比德和主力悍將班西蒙斯等人可以恢復訓練。 NBA先前決定各隊可以在8日起有條件開放訓練場館，提供球員能夠練習暖身，沒想到七六人提前開放，七六人總管布蘭德今天宣布恩比德、班西蒙斯等人可以開始在訓練場館跑動暖身，尤其是剛動完左手手術的恩比德，這對他非常重要，因為恩比德已詢問訓練師何時能夠進行練習。 (中時 ) #恩比德 #七六人 #NBA #班西蒙斯 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情中心鬆口 中職開放觀眾近了 04:102020/05/02 運動天地 拆散球員家庭？NBA復賽新難題 15:172020/05/03 體育 中職》有望開放觀眾 疫指中心鬆口初步放250人 15:162020/05/03 體育 是否有限度開放 藍綠議員不同調 04:102020/05/04 生活新聞 中職擬開放250名觀眾進場 04:102020/05/04 運動天地 校園何時開放？ 盧秀燕：市府滾動式檢討是否開放 12:012020/05/05 生活 NBA》白面刺客庫柯奇 守住公牛第6冠 14:252020/05/05 體育 NBA》喬丹玩牌霸氣 巴克利印象深 15:532020/05/05 體育 NBA》帕金斯評點最佳五人 詹姆斯與喬丹聯手後場 17:442020/05/05 體育 NBA》爵士染病雙雄鬧翻 戈貝爾米契爾握手言和 08:422020/05/06 體育 體育熱門新聞 《時來運轉》連假宅在家買運彩 他花100元就中 - 體育 游泳》孫楊上訴最後一搏 翻盤機率微乎其微 - 體育 NBA》為何放棄喬丹？Adidas錯失百億商機 - 體育 《時來運轉》因應新冠疫情衝擊 運彩變出新玩法 更有趣更刺激 - 體育 美國現代五項奧運雙銅名將 新冠肺炎過世享年83歲 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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