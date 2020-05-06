日前國內心臟科權威高醫前院長賴文德的高雄住處清晨發生火警，女兒、女婿及外孫5人命喪火場，最近LINE和臉書流傳起火原因是「行動電源充電導致」。事實查核組織實際詢問高雄市消防局闢謠，並分享鋰電池充電3禁忌，以及如何選購延長線。

據事實查核組織網站「MyGoPen」指出，高雄市消防局解釋這場火警「起火原因都還在調查鑑定中」，並非網路謠傳的充行動電源釀災。提醒像手機、相機、行動電源等，大多為鋰電池蓄電，若鋰電池常受到撞擊、容易過熱，因此充電時要注意3禁忌：

1.不要放在易燃物上面或旁邊充電。

2.不要再使用破損或膨脹的行動電源。

3.盡量避免晚上睡覺或家裡沒人時充電。

高雄市消防局指出，延長線則是不要捆綁，會容易生熱；建議不要買線徑較細，1.6mm以下的延長線；注意延長線要有過載安全装置、商品檢驗合格標章。

(中時電子報)