美國知名主持人艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)，其脫口秀節目《艾倫秀》聞名全球，她作風風趣機靈，加上長期為弱勢及LGBTQ族群發聲，因此幽默溫暖的形象深植人心，沒想到近日遭節目工作人員群起投訴，指她毫無通知就找外包廠商錄影，集體丟包他們，連跟她合作過的網紅、保鑣也爆她是「雙面人」，目前形象都是裝出來的，消息一出引發外界譁然。

《艾倫秀》30多名員工近日聯合控訴，因新冠肺炎影響，節目從攝影棚移到艾倫家裡拍攝，但她私自找了外頭的攝影廠商來拍，完全沒通知原本的團隊，一行人就這樣被迫放無薪假，慘被丟包毫不念舊情。

而荷蘭知名美妝網紅Nikkie Tutorials今年1月受邀出演《艾倫秀》，表示其實很多節目邀約，但她是因艾倫長期為LGBT族群發聲，因此決定接下工作，但當天卻讓她非常不舒服，她爆料艾倫並不似螢光幕前和善暖心，私下冷漠無理，還對來賓大小眼，「他們不讓我用洗手間，因為強納森兄弟要用」。

事實上，2014年艾倫的前保鑣Majercak就曾出面爆料，為艾倫工作期間，她的老婆波蒂亞(Portia de Rossi)非常和善，但艾倫根本「雙面人」，從沒正眼看過Majercak，「她老婆在介紹我的時候，艾倫反應冷漠，還帶著歧視，也從不跟我打招呼」，Majercak心寒地說前老闆人見人愛的形象本是裝的，實際接觸過猶如被潑了盆冷水。

(中時電子報)