雲端資料中心正在發展成為一個加速、分解和軟體定義的架構，以滿足人工智慧（AI）和高效能運算的指數型成長。為了打造現代化的資料中心，高效能運算和軟硬體網路必須齊頭並進。

NVIDIA提供引領業界的加速運算平台，而Mellanox則是高效能連網技術的領導者，如同NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳的歡迎信中所描述的，Mellanox已成為NVIDIA的一份子。

NVIDIA宣布收購Cumulus Networks的計畫，以強化我們在網路軟體的實力。兩間公司的結合將為加速與軟體定義的資料中心開啟全新的時代。

NVIDIA可借助Cumulus，從晶片和系統到軟體的整個網路堆疊中進行創新和優化，包含像是Cumulus NetQ的分析工具，為客戶提供更優質的服務和價值。這個開放式網路平台具可拓展性，並能讓企業和具雲端規模的資料中心完全掌握其運作。

總部位於加州山景城的Cumulus透過其網路交換器操作系統Cumulus Linux支援超過100種硬體平台。速度極快的NVIDIA Mellanox Spectrum交換器已經與Cumulus Linux和SONiC一起供貨，這些在微軟Azure雲端服務中陸續推出的開源產品由開放運算計畫（Open Compute Project）管理。

NVIDIA在2013年就動了收購的念頭，當時Mellanox正在制定開放式乙太網路策略。Mellanox聽到了來自全球最大的雲端服務供應商尋求簡化開放式網路的呼喊，在2016年3月的OCP峰會上，Mellanox宣布與Cumulus建立合作夥伴關係，雙方也開始提供組合式產品。

Cumulus建立的開放式網路安裝環境（Open Network Install Environment，ONIE）現今已是Mellanox裸機交換器的軟體基礎。我們共同建立了DENT，這是一個提供零售業和其他企業網路邊緣的分散式Linux軟體框架，而我們的Onyx操作系統也持續擴展，特別是在乙太網路儲存架構（Ethernet Storage Fabrics，ESF）方面。

NVIDIA為加速運算而創造硬體和軟體的方式將進一步拓展到Cumulus的網路軟體。在完整的技術堆疊中進行創新的能力，將協助我們為加速與軟體定義的資料中心提供大規模的效能。我們很高興與Cumulus攜手合作，並期待我們將共同為客戶提供的創新技術。

(工商 )