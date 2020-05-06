華研（8446）公告4月合併營收0.97億元，年減16.39％，前4個月營收4.12億元，年減6.84％，主因防疫影響藝人演出機會，預估下半年可望恢復舉辦，將先爭取藝人代言與影視原聲帶商機；華研去年下半年配息4.5元，總金額逾2.38億元在5日發放，以全年配息9元計，現金殖利率約8％。

華研表示，以往進入第二季後藝人公開活動逐漸升溫，但今年因為防疫影響活動喊卡，拖累4月營收年減幅度高於前3個月，公司除了爭取藝人增加代言，也按照規劃發行新作累積歌曲IP，增加後續授權與演藝經紀收入成長空間，降低疫情影響。

其中，以華研為上週在Netflix上架的《誰是被害者》、10日將在HBO首播的《做工的人》量身定製的原聲帶受矚目，後者為華研轉投資大幕影藝的新劇。其中，《誰是被害者》上線48小時躍居Netflix排行榜台灣第1、香港第5，原聲帶在各數位音樂平台上架後市看好，〈我要你〉等歌曲登上KKBOX新歌排行榜，包括華人創作教母陳小霞未公開單曲〈還活著〉也是此劇插曲。 華研也在防疫期積極培育人才，首次推動大型新人徵選計劃「華研國際ZZ世代練習生徵選」，將在暑假與年底選出兩期練習生，培養下一個女團S.H.E與男團飛輪海。

華研營收占比最大宗是音樂授權收入，數位音樂市場穩定成長，授權收入成長空間大。隨疫情逐漸平緩，各大城市陸續解封，公開活動可望於下半年恢復舉辦，華研將積極規劃藝人行程，盡快補上因防疫延期的各項活動。

(工商 )