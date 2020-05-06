高雄市長韓國瑜提出要在愛河畔建造愛情摩天輪，但相關計畫懸宕多時，正是因卡在交通部遲遲未簽訂協議書，不願釋放土地，李四川直言，由於協議書尚未完成簽署，就算有多家廠商願投資，仍無法進行後續招商作業。而看完交通部說法卻讓網友全怒了。

原來，早在去年8月底，韓國瑜競選總統期間，就已事先規劃招商進度，並舉行說明會，邀請國內外休閒娛樂、不動產開發、百貨、壽險等31家開發商與會。吸引40家廠商超過70位潛在投資者到場，包含來自美國、荷蘭、法國、俄國、日本、香港等外國廠商。市府經發局實地勘查並進行土地、法令、財務等綜合評估後，提出4處建議開發基地，而其中有3處位於亞洲新灣區內，也就是多功能經貿園區第20工區土地，但地主是交通部，目前卡在高市府、港務公司、航港局三方共同簽訂土地開發協議書。

立院交通委員會5月4日率隊實地到高雄港區考察「摩天輪開發案」進度，會中高市府、交通部、航港局唇槍舌戰，最後鬧得不歡而散。

據了解「主要原因」正是因為「土地回饋比例」談不攏，因交通部單方面卡關航港局未在6年內完成開發，市府要依約要提高比例，被交通部賴帳。讓副市長李四川極為不悅，直言土地回饋比例是陳菊時代就訂了，交通部從菊朝一直拖到韓朝，現在又要拖。

無黨籍立委傅崑萁則指著交通部官員等人的臉痛罵，「不要逞口舌之快，這種事我們看多了，一直看你們在演什麼戲啦」，試問港區招商引資現在做了多少成績？自己坐在這裡忍耐很久，交通部是基於什麼立場不簽約，應該告訴大家。

交委會召委陳雪生也在場做出決議，要求航港局、港務公司須與市府在1個月內簽訂「三方開發協議書」，高市府強調，積極促成愛情摩天輪投資案的決心不變。已要交通部必須依照《都市計畫法》提出解決方案。

許多網友力挺高雄市府，認為「韓市府一直要證明摩天輪開發案是可以推動，民進黨整天嘲諷韓市長，卻不成想最大原兇在交通部」，「不意外啊，就是政治因素」、「民進黨某些人腦滿腸肥，滿腦金錢和權勢」、「怎麼可以讓韓國瑜有政績，這樣罷韓就推不動了」。

(中時電子報)