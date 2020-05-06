澎恰恰日前驚傳遭黑道逼債輕生，第一時間雖然怒斥是烏龍爆料，但隔日卻態度大轉彎，坦承被詐騙已是半年前的事，但否認輕生傳聞，不過如今傳出因為走投無路，找上問題金主求援，反被詐騙180萬，也淪為詐騙集團口中的肥羊。

根據《鏡週刊》報導，澎恰恰近來投資電影與舞台劇，資金多向親友周轉，無奈票房不佳以賠錢收場，不死心的他去年又為拍片籌措千萬資金，由於負債累累導致親友不願借錢，便透過道上友人認識一名「金主」願意借錢，不過對方要求他先預付180萬保證金，豈知匯款後對方就此人間蒸發，這才發現對方使用假名及人頭帳戶，澎恰恰才意識遭到詐騙，對此知情人士透露，澎恰恰宣稱的金主其實是地下錢莊，至於180萬保證金就是利息。

此外知情人士表示，澎恰恰借1000萬要先預付180萬保證金，在地下錢莊等同「吸血鬼等級」，至於會何接受此離譜條件？除了與太過相信別人之外，另一點就是「借到沒辦法借了」，雖然兒子強調經濟狀況沒問題，但老婆卻疑似說溜嘴，透露澎恰恰接拍的廣告要上檔，擔心爆出負面新聞遭換角，才要求媒體別曝光。

(中時電子報)