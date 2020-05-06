根據美國媒體報導指出，「籃球之神」喬丹親筆簽名的過期信用卡，8年前拍賣出超過9萬台幣的價碼，網友直呼超值。

美國商業體育記者Darren Rovell今天在網路放上一張喬丹使用過的美國運通信用卡，雖然這張信用卡早在2005年7月已經過期，但在02012年的拍賣會上依舊賣出3146美元。

Darren Rovell放上這張照片，讓網友們直呼太值得了，因為信用卡背後有喬丹的親筆簽名，這比其他其他商品更有收藏價值。

(中時 )