NBA》喬丹過期信用卡 8年前拍賣9萬多台幣 09:122020/05/06 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 喬丹過期信用卡拍賣出超過9萬台幣，網友驚呼太值得了。(摘自Darren Rovell推特) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導指出，「籃球之神」喬丹親筆簽名的過期信用卡，8年前拍賣出超過9萬台幣的價碼，網友直呼超值。 美國商業體育記者Darren Rovell今天在網路放上一張喬丹使用過的美國運通信用卡，雖然這張信用卡早在2005年7月已經過期，但在02012年的拍賣會上依舊賣出3146美元。 Darren Rovell放上這張照片，讓網友們直呼太值得了，因為信用卡背後有喬丹的親筆簽名，這比其他其他商品更有收藏價值。 (中時 ) #喬丹 #信用卡 #拍賣 #NBA 也許您會感興趣 推薦閱讀 買珠寶一指搞定 線上拍品完銷 04:102020/05/02 時尚消費 NBA》魔術強生：喬丹98明星賽傳承Kobe 10:292020/05/03 體育 NBA》喬丹有多壯？對手說跟詹姆斯一樣 13:422020/05/03 體育 NBA》喬丹通宵打牌 隔天半場砍35分 00:032020/05/04 體育 NBA》喬丹魅力超凡 助病童多活半年 09:462020/05/04 體育 NBA》Kobe最後一舞採訪：喬丹像我大哥 09:442020/05/04 體育 中油加油站遭勒索病毒攻擊 目前僅收現金、信用卡 15:212020/05/04 財經 台灣Pay繳綜所稅 彰化銀行信用卡超優惠 20:502020/05/04 財經 華南銀行信用卡繳綜所稅 指定客群最高享5000元回饋 21:322020/05/04 財經 NBA》為何放棄喬丹？Adidas錯失百億商機 10:282020/05/05 體育 體育熱門新聞 《時來運轉》連假宅在家買運彩 他花100元就中 - 體育 游泳》孫楊上訴最後一搏 翻盤機率微乎其微 - 體育 NBA》為何放棄喬丹？Adidas錯失百億商機 - 體育 《時來運轉》因應新冠疫情衝擊 運彩變出新玩法 更有趣更刺激 - 體育 美國現代五項奧運雙銅名將 新冠肺炎過世享年83歲 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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