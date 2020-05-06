明基材首季每股盈餘0.1元 近6季新低 09:132020/05/06 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明基材（8215）公布第一季財報，上季合併營收約34.44億元，合併稅後淨利3256.6萬元，合併每股稅後盈餘0.10元，是近六個季度以來的低點。 明基材開盤上漲1.19％，均價約17.05元。 明基材1、2月營收走低，隨著中國廠區復工率拉升，同時遞延的訂單趕出貨，明基材3月合併營收衝上14億元，相比前一個月大幅增加46.18％，寫下5年多以來的單月高點，年增率約24.92％。不過新台幣升值，影響獲利，首季獲利寫下近六個季度以來的低點。 (工商 ) #明基材 #六個 #季度 #每股盈餘 #第一季財報 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯電 季度營收攀峰 04:102020/05/03 證券．權證 雲林六房媽 今搭車過爐不遶境 04:102020/05/03 地方新聞 雲林六房媽簡化過爐 徒步14小時縮短為搭車1小時完成 09:072020/05/03 社會 隆大營建擬配股息1.35元 現金殖利率9.38％ 18:302020/05/04 財經 國巨超賺 首季EPS飆5.51元 04:102020/05/05 財經要聞 霹靂六箭齊發 搶攻三地 04:102020/05/05 證券．權證 《業績-半導體》家登第一季EPS0.15元 看第二季營運平穩 08:022020/05/05 財經 安碁資訊Q1每股盈餘0.98元 12:532020/05/05 財經 《業績-半導體》環球晶營運穩健 首季EPS高達6.62元 15:402020/05/05 財經 六穩變六保 陸經濟拚逆轉勝 04:102020/05/06 產業財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 不爽遭立委影射！新光大公主開嗆費鴻泰 - 財經 - 工商 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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