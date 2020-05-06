明基材（8215）公布第一季財報，上季合併營收約34.44億元，合併稅後淨利3256.6萬元，合併每股稅後盈餘0.10元，是近六個季度以來的低點。

明基材開盤上漲1.19％，均價約17.05元。

明基材1、2月營收走低，隨著中國廠區復工率拉升，同時遞延的訂單趕出貨，明基材3月合併營收衝上14億元，相比前一個月大幅增加46.18％，寫下5年多以來的單月高點，年增率約24.92％。不過新台幣升值，影響獲利，首季獲利寫下近六個季度以來的低點。

(工商 )