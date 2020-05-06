新光金控戰火延燒到立法院財委會。新光金控董事長吳東進長女吳欣盈6日在臉書上公開點名立委費鴻泰，對費鴻泰4日在財委會質詢金管會主委顧立雄的內容，有批評新光金公司治理不佳，影射吳欣盈介入，並指新光金是「家天下」等，要求若金管會查證屬實，吳欣盈願意向社會大眾道歉，反之，則要求費鴻泰必須向她公開道歉。

新光金的戰火起源於4月28日董事會，獨董李勝彥以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任四大理由，反對新光金副董李紀珠再列入新光金董事名單，新光金亦在29日公告獨董反對意見，讓新光金內部問題再度引發外界討論。

費鴻泰是4日在財委會點名新光金公司治理不佳，要求顧立雄要嚴管，並以獨董是替某人發聲，而那位某人差一點就成為立委，被外界解讀是指新光金大公司吳欣盈，因為吳欣盈今年曾列民眾黨不分區立委名單。

吳欣盈6日在其臉書上公開會應，態度強硬，表示自己不是新光金董事成員，並二度強調新光金有完善的公司治理制度，要求費鴻泰專業問政，莫濫用立委職權，文末還直接標註費鴻泰。

吳欣盈臉書共有六大回應如下。針對5月4日立法院費委員在立法院財政委員會的諮詢，本人以下幾點的回應：

1.費委員兩次引用媒體未經查證的報導，在國會殿堂假借質詢名義消費本人，特別在2018年4月立院質詢下，請金管會主委查詢媒體報導新光金控「家天下」事件，並影射涉本人介入公司治理。若主管機關查證屬實，本人願向社會大眾致歉。反之，若無此事，費委員是否應就調查結果，公開向本人道歉。

2.身為立法院財政委員會的資深委員，對金融業公司治理之相關法令規章，以及金管會之監督權責應有深入的了解，為提升委員問政高度，應回歸專業問政。

3.新光金控有完善之公司治理制度，確保董事會與管理階層皆依照法令規定、公司章程與股東會之決議行使相關職權。

4.公司獨立董事依法行使監督權責，在董事會中對公司管理進行建議提案，相關發言依規均列入議事錄中，亦依議事規則全程錄音或錄影，以供主管機關查核。

5.本次獨立董事秉持職權監督公司，公司發表重大訊息，此皆依規章制度辦理，顯見新光金控有完善之公司治理制度。

6.本人目前非為新光金控董事會成員，費委員無的放矢指控並消費本人，藉此博新聞版面，而非專業問政，本人深感遺憾。

本人與費委員並不相識也無往來，他在立法院以質詢方式，明示或暗示指摘本人，要求金管會啟動調查，名義上是為了伸張股東們的正義，但卻留了如此爛尾，這樣是否遭人質疑立委過度濫用權力？值得大家好好來一起檢視。

(工商 )