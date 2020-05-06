商務NB、電競、伺服器需求強勁，散熱模組廠—雙鴻(3324)預估，第2季業績可望挑戰單季歷史新高，上半年業績亦可望優於去年同期，在營收衝高且毛利率攀升下，法人預估，雙鴻第2季獲利可望較第1季倍增，上半年可望賺進半個資本額，下半年雖然透明度不高，雙鴻因手握多款新產品及新客戶訂單，雙鴻預估，下半年業績可望優於上半年，全年業績亦可望優於去年。

大陸廠區因新冠肺炎疫情延後復工，影響雙鴻前2月營運表現，不過3月在大陸廠區全面復工，商務NB、電競、伺服器等訂單湧入下，雙鴻業績自3月起展現強勁成長力道，累計第1季合併營收為22.41億元，營業毛利為3.83億元，單季合併毛利率為17.09%，稅後盈餘為1.43億元，每股盈餘為1.68元。

由於第2季訂單暢旺，雙鴻預估，第2季合併營收可望較第1季成長35%，毛利率亦可望優於第1季，法人預估，雙鴻第2季獲利可望較第1季倍增。

儘管有疫情變數，雙鴻預估，今年上下半年比重約45：55，雙鴻董事長林育申表示，散熱產業持續在擴大，雙鴻該涉及的產業都涉及了，去年開始營收及獲利已居業界第一，今年業績會比去年好，未來業績成長可期。

(時報資訊)